Экс-нардеп Микитась вышел из СИЗО

За Микитася внесли залог. Фото: "Цензор"

Народный депутат Украины 8-го созыва, экс-президент государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась вышел из СИЗО.

На него надели электронный браслет, сообщает ЛБ.

"Микитась вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет", - сообщили в САП.

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25 октября за Максима Микитась внесли залог в 80 млн грн.

Максима Микитась подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Расследование по этому делу ведется с декабря 2017 года.