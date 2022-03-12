Экс-нардеп и военный Дейдей может быть жив - СМИ

Бывший нардеп из фракции "Народный фронт" 34-летний Евгений Дейдей может быть жив. Фото: instagram.com/evgenii_deidei

Бывший нардеп из фракции "Народный фронт" 34-летний Евгений Дейдей может быть жив.

Предполагают, что он покинул страну, сообщили источники в пограничной службе и силовых ведомствах изданию "Украинская правда".

"Он сбежал", - сказали собеседники "УП".

Другой источник объясняет, что экс-нардеп убегал через контрабандные тропы в Закарпатье.

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В то же время супруга Дейдея Дарина в комментарии УП заявила, что ей сообщили о гибели мужа. Кто именно об этом проинформировал и при каких обстоятельствах произошла смерть Дейдея, не ответила.

"Мне сказали, что он погиб. Мы с детьми в Киеве, нас никто не вывозил. Вряд ли он жив. Он должен был ребенка забрать в Будапеште. Ехал туда, пропала связь и больше его никто не видел. Ребенка оттуда вывозили наши знакомые. Он бы ребенка не бросил", - сказала она.

10 марта сообщили, что не стало экс-нардепа и военного 34-летнего Евгения Дейдея. Об этом сообщила его жена Дарина Дейдей в Instagram. Без мужчины остались трое детей. Евгений Дейдей – координатор батальона патрульной службы милиции спецназначения "Киев-1" Главного управления МВД Украины в городе Киеве, народный депутат Украины восьмого созыва, член МГО "Депутатский контроль", советник министра внутренних дел Украины. В 2004 году участвовал в Оранжевой революции. 23 марта 2012 года Суворовский районный суд города Одессы приговорил Дейдея к 5 годам лишения свободы за разбойное нападение – с отсрочкой на три года. Его включили в Военный совет (специальный орган, разрабатывающий предложения по обороноспособности Украины) 10 сентября 2014 года на съезде партии "Народный фронт". В том же году избрали в Верховную Раду по списку "Народного фронта". В марте 2015 стал членом Межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль". Был одним из участников драки в Верховной Раде 11 декабря 2015 года. Тогда нардепы из "Народного фронта" избивали Олега Барну. Дейдей вместе с Максимом Бурбаком держали. С июня по сентябрь 2020 работал помощником начальника Главного управления Нацполиции Киева.