Экс-командира "Беркута" подозревают в убийстве майдановцев

Виктора Шаповалова уволили со службы через суд. Фото: "5 канал"

Бывшего командира роты харьковского подразделения "Беркут" Виктора Шаповалова подозревают в организации террористического акта и убийстве митингующих во время Революции достоинства.

Речь идет о событиях 18 февраля 2014 года в Киеве, когда началось силовое противостояние между митингующими и правоохранителями, сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора.

По версии следствия, Шаповалов организовал совершение подчиненными сотрудниками теракта во время движения митингующих от площади Независимости к Верховной Раде.

"С этой целью экс-правоохранитель обеспечил без оснований и с нарушением норм действующего законодательства неизбирательное применение сотрудниками МОТ "Беркут" специальных средств и огнестрельного оружия. Такие действия бывшего командира роты "Беркута" привели к тяжелым последствиям, в том числе убийству трех митингующих, причинению тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести - 59, легких - 129", - говорится в сообщении.

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Экс-командир подчинялся управлению Министерства внутренних дел в Харькове. Ему сообщили о подозрении в:

- организации выполнения преступного приказа;

- превышении власти и служебных полномочий;

- террористическом акте;

- незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций;

- умышленных убийствах и завершенных покушениях на убийства;

- причинении умышленных тяжких телесных повреждений.

Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде удержания под стражей.

Экс-беркутовец Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Он отдал преступный приказ, приведший к смерти трех активистов. В 2016-м Шаповалов в суде признал вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль. В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи по "закону Савченко". 21 ноября 2013 года в Украине начался Евромайдан. Протесты начались из-за попытки власти остановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. 18 февраля 2014-го митингующие собрались на многотысячное шествие участников в Верховную Раду Украины. Тогда начался завершающий этап Революции достоинства. 18-21 февраля состоялись кровавые противостояния между силовиками и протестующими. На ул. Шелковичной бойцы спецподразделения "Беркут" применили против демонстрантов спецсредства. Они поднялись на крышу дома по ул. Институтской, 17/5 и оттуда бросали шумовые гранаты и стреляли из ружья. Одна женщина получила ранение резиновыми пулями в грудь в области сердца, другая - в лицо. Во время Революции достоинства пострадали 2,5 тыс. человек, 104 из них погибли - большинство в феврале 2014 года. По данным Министерства внутренних дел, с 18 февраля по 2 марта 2014-го при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.