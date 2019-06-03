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понедельник, 03 июня 2019 11:12

Экс-глава Нафтогаза оказался совладельцем столичного отеля Hyatt

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Экс-глава Нафтогаза оказался совладельцем столичного отеля Hyatt
Об этом стало известно из материалов судебного разбирательства, который проходит в Лондоне. Фото: из открытых источников

Бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина является совладельцем пятизвездочного отеля Hyatt в центре Киева.

Об этом стало известно из материалов судебного разбирательства между учредителями Индустриального союза Донбасса Сергея Таруты, Виталия Гайдука и Олега Мкртчана в Высоком суде Лондона, сообщает Liga.net.

Эти бизнесмены оспаривают разделение денег от продажи 50% + 2 акции в корпорации ИСД в 2010 году группе российских инвесторов. Сумма сделки - $2, 7 млрд. Продавцами акций выступали Тарута и Мкртчан. Перед этим они выкупили долю Гайдука по 950 млн.

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Виталий Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса около $1 млрд. Тарута подал перекрестные иски к Гайдука и Мкртчана. Требует половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании.

Отелем Hyatt владеет компания "Новые инжиниринговые технологии" (НИТ). Как отмечается в материалах суда, Гайдук передал 24,5% в НИТ кипрской компании Prandicle Limited Олега Дубины. Информацию о том, что Дубина обладает Prandicle Limited можно подтвердить в реестре юрлиц Министерства юстиции Украины. До 21 мая Prandicle Limited также была единственным учредителем другой компании - "Индустриальные инвестиции XXI века", ее бенефициаром в реестре владельцев числился Дубина. 21 мая в реестр были внесены изменения: Дубина стал владеть фирмой "Индустриальные инвестиции XXI века" напрямую. Prandicle Limited - исчезла из числа учредителей.

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Дата
03
июня

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