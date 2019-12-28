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суббота, 28 декабря 2019 22:20

Эксберкутовцев отпустили из-под стражи

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Эксберкутовцев отпустили из-под стражи
Эксберкутовцев обвиняют в убийстве 48 человек. Фото: ТСН

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех эксберкутовцев: Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их обвиняли в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014.

Силовиков освободят из СИЗО под личное обязательство, передает Громадське.

Зинченко и Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014-го. Трое других - Янишевский, Маринченко и Тамтура - с февраля 2015 года. В октябре 2019 года суд изменил меру пресечения Сергею Тамтуре - его отправили под ночной домашний арест, а Александра Маринченко отправили под круглосуточный арест с 19 декабря 2019 года.

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Прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", есть в списках на обмен. В связи с этим прокуроры и просили изменить им меру пресечения.

Защита эксберкутовцив также просил отменить им меру пресечения. Однако, если прокуроры настаивают на изменении меры пресечения, мотивируя это тем обменом заключенных, то защита обвиняемых мотивирует свои ходатайства тем, что убеждена в невиновности обвиняемых.

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.

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28
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