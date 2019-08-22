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Экс-беркутовца и подозреваемого в участии "самообороны Крыма" обменяют на украинского моряка

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Экс-беркутовца и подозреваемого в участии &quot;самообороны Крыма&quot; обменяют на украинского моряка
Саттарова обменяют на одного из моряков. Фото: https://ru.krymr.com

Бывшего бойца "Беркута" и подозреваемого в участии "самообороны Крыма" Александра Саттарова планируют обменять на одного из захваченных ФСБ России украинских моряков.

Сейчас проходят юридические процедуры оформления обмена на удерживаемого Россией одного из украинцев.

Об этом сообщил адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий, сообщают Крим.Реалии.

"Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтверждена информация", - сказал Свинцицкий.

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Ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил, что его подзащитные - бывшие украинские военные Максим Одинцов и Александр Баранов, осужденные по "делу крымских дезертиров", а также граждане России Евгений Мефедов и Игорь Кимаковский - также проходят юридические процедуры оформления обмена на находящихся в России украинцев.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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