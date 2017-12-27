Экранизируют историческую драму "Довбуш"

Работа над экранизацией уже началась. Фото: s3-eu-central-1.amazonaws.com

Государственную финансовую поддержку окажут в создании полнометражного художественного фильма "Довбуш". Государственное агентство Украины по вопросам кино уже заключило контракт с компанией "Пронто Фильм".

Проект ленты победил в 10-м конкурсном отборе Госкино в секции игровых тематических фильмов "Величие украинского духа на примерах легендарных героев народного фольклора", - об этом пишет ZIK.

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Режиссер картины - Олесь Санин, известный украинский кинематографист, автор фильма "Поводырь". Сценарий писал Василий Портяк с Максимом Чернишем и Олесем Саниним. Продюсер картины - Максим Асадчий. Общая стоимость производства - 86 млн 679 тыс. 294 грн. Государственная финансовая поддержка при этом составляет 65 млн грн.

Фильм рассказывает о легендарном украинском разбойнике Олексе Довбуше. О том, как он жил и как обманул смерть. И как родилась и разрослась легенда о карпатском рыцаре, до сих пор вдохновляет тех, кто борется за свободу родной земли.

Выбрали уникальные природные локации для съемок фильма, а также реальные места, в которых находился исторический герой Олекса Довбуш.

Релиз фильма "Довбуш" планируют в июне 2019-го года.

Анимационному проекту "Пуповина" режиссера Александра Бубнова Госкино дало 898 тисяч гривен.Проект этой ленты стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.