Экосумки на замену полиэтилена: как начать бизнес

Автор: предоставила Ирина Юрах В мастерской работают люди с инвалидностью

В Коломые Ивано-Франковской области еще в декабре прошлого года наладили производство экосумок на замену пакетам из полиэтилена. Шоперы шьют люди с инвалидностью.

"Мастерская "Экосумка" - совместный проект организации "Промис" и Коломыйского городского совета. Сейчас у нас трое работников и еще восемь молодых людей проходят трудовую адаптацию. Постоянно работают две девушки и парень, стажеров - одна девушка и семеро парней", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua руководитель мастерской "Экосумка" Ирина Юрах.

За месяц работники мастерской изготавливают около 1 тыс. экосумок.

"Сумки преимущественно реализуем через интернет, но недавно начали сотрудничать с местными магазинами. Стоимость сумки от 90 до 150 гривен. За 90 гривен можно приобрести сумку из льна с принтом. Сумки с машинной вышивкой стоят от 100 гривен. Также берем корпоративные и индивидуальные заказы с логотипами", - добавила Юрах.

Автор: предоставила Ирина Юрах В Коломые шьют экосумки на замену полиэтилену

Для обустройства мастерской потратили 1 млн грн. Из них 700 тыс. грн выделил "Промис", остальные - из городского бюджета.

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С 1 января 2022 года в Украине запретят пользоваться пластиковыми пакетами. Законопроект приняли в Верховной Раде 1 июня этого года. Под ограничения попадут изделия, которые обычно люди покупают на кассах супермаркетов. Исключением могут быть биологически разлагаемые сверхтонкие пакеты - для мяса, рыбы.