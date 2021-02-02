Экономист выиграл дело против Коломойского

Аслунд не будет связано опровергать свои слова о Коломойском. Фото: УНИАН

Шведский экономист Андерс Аслунд в Апелляционном суде выиграл дело против олигарха Игоря Коломойского.

Коломойский требовал опровергнуть заявление, что он ограбил Приватбанк, говорится в решении суда.

В августе 2020-го Печерский райсуд Киева обязал Аслунда опровергнуть его заявления.

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"Аслунд заявил, что Коломойский должен сидеть в тюрьме", - новость с таким заголовком опубликовал сайт УНН. Программа "Первая полоса" на телеканале "UA: Первый", который принадлежит НСТУ, показала фрагмент выступления Аслунда с высказываниями о Коломойском.

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда, отметив, что заявления Аслунда являются оценочными суждениями, а не фактическими утверждениями.

Олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский поочередно показали президенту Владимиру Зеленскому его возможности. Об этом Gazeta.ua сказал политический эксперт Виктор Бобыренко, комментируя провал по назначению Юрия Витренко на должность первого вице-премьера.