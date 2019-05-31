Экономист назвал основные проблемные реформы

Игорь Бураковский: Украине сегодня не хватает умения эффективно использовать возможности глобализации, учитывая именно наши украинские реалии. Фото: Тарас Подолян

За последние пять лет у нас есть определенные достижения. Но есть еще много проблем.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Игорь Бураковский.

"Мы отстаем с судебной реформой. Судебная система - это механизм разрешения споров, без которого невозможна нормальная жизнь страны.

Вторая проблема - публичная коммуникация. Общество платит государству деньги и должно знать как и кем они используются. Люди должны знать, кто несет ответственность за плохие дороги и как его за это наказали. Но без судебной системы это нереально", - отмечает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По эффективное государство всегда надо платить - эксперт

Еще одна проблема, о которой он говорит, - демонополизация экономики.

"В этом процессе активную роль должен играть Антимонопольный комитет, которой мы пока не видим.

Надо завершить реформу государственного управления. Нужно избежать традиционного послевыборного перемешивание министерств.

Назрела и перезрела реформа налоговой и таможенной служб. Здесь сделаны лишь первые шаги. Таможня - еще и элемент национальной безопасности", - объясняет Игорь Бураковский.

По его словам, мы должны интенсифицировать имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Она была и остается ориентиром изменений. Вообще Украине сегодня не хватает умения эффективно использовать возможности глобализации, учитывая именно наши украинские реалии", - добавляет экономист.

Полное интервью с Игорем Бураковским читайте в журнале "Країна" от 30 мая.