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суббота, 11 января 2020 14:41

Экипаж сбитого лайнера не от маршрута не отклонялся. Иран снова врет

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Экипаж сбитого лайнера не от маршрута не отклонялся. Иран снова врет
Отклонение от маршрута самолета МАУ не было. Фото: glavcom.ua

"Международные авиалинии Украины" выполнила взлет из аэропорта Тегерана согласно правилам, отклонение от маршрута не было.

"Я присоединяюсь к президенту страны с требованием безоговорочно взять на себя ответственность за то, что произошло. Без всяких "но", - сказал вице-президент МАУ по полетной работы Игорь Сосновский на брифинге в международном аэропорту "Борисполь".

Экипаж лайнера работал в рамках своих полномочий и держал связь с диспетчерской аэропорта Тегерана.

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"Это был обычный рейс Тегеран-Киев. Люди пришли на самолет, подготовили его, получили разрешение на запуск двигателей. Выходили из района аэродрома согласно разрешений авиадиспетчера", - сказал он.

После взлета экипаж вышел на связь, тогда как иранцы заявляли, что они не вышли.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.
Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

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