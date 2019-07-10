"Его нельзя упрекнуть в недостатке патриотизма", - рассказали, сможет ли Безсмертный оживить "Минск"

Ранее Роман Бессмертный на протяжении 2014-2016 гг. представлял Украину в политической подгруппе на переговорах в Минске по Донбассу. 28 апреля 2016-го заявил, что оставляет эту работу. Фото: Gazeta.ua

Назначение Романа Безсмертного в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы - очень мощный шаг президента Зеленского.

Пишет в Фейсбуке политолог Игорь Тышкевич.

"Безсмертный имеет очень выразительную принципиальную позицию в этом вопросе. А в дополнение - большой опыт дипломатической работы. Это позволит предотвратить попадание украинской делегации в политико-дипломатические ловушки при обсуждении формата "контактов" с ЛНР и ДНР. Безсмертный является политическим тяжеловесом и может выполнять роль противовеса Кучме, в случае если тот начнет вести собственную игру. Ранее выступал за поиск возможностей пересмотра формата переговоров по Донбассу, что совпадает с позицией Зеленского. Безсмертный - не человек Порошенко, при этом его трудно упрекнуть в недостатке патриотизма", - считает эксперт.

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Он напоминает, что у Романа Безсмертного был опыт работы послом в Беларуси.

"Когда он находился на этой должности, даже на фоне политического противостояния и принципиальных разногласий искались варианты и площадки, где государства могут работать вместе.

У него чуть ли не лучшие среди украинских политиков контакты, с одной стороны, с белорусскими провластными элитами, с другой, с лидерами белорусской оппозиции. Это дает возможность получать полную картину развития событий в этом направлении. Киеву нужны контакты как с одними, так и с другими", - пишет Игорь Тышкевич.

По его словам, в назначении Безсмертного есть и внутриполитический фактор.

"В Украине говорят о декоммунизации. Дают новые названия улиц, но часто работают в большевистской матрице "кто не с нами, тот против нас". Безсмертный - не человек Зеленского.

И такое назначение может стать началом новой формулы: "кто не против нас, тот может быть с нами". Она более перспективная с точки зрения работы на будущее государства", - добавляет политолог.

Президент Владимир Зеленский поручил политику Роману Безсмертному представлять Украину в Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске.