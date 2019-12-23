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понедельник, 23 декабря 2019 14:44

Единственный эффективный путь решения проблемы сиротства – Фельдман прокомментировал реформу интернатов

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Автор: ZN.ua
  По мнению парламентария, отказ от интернатов приблизит Украину к цивилизованным стандартам современного мира
По мнению парламентария, отказ от интернатов приблизит Украину к цивилизованным стандартам современного мира

"Прекрасная новость: Украина, наконец, планирует избавиться от такого грустного пережитка прошлой эпохи, как детские дома. У каждого ребенка должна быть семья, и обеспечить ее всем детям, которые по каким-либо причинам потеряли родителей – одна из главных задач государства", - написал народный депутат на своей странице в Facebook.

Комментируя замену интернатной формы воспитания на семейную, Александр Фельдман также выразил надежду, что шестилетняя программа перехода на семейные формы воспитания "детдомовских" детей сработает, и общество наконец сделает серьезный шаг к тому, чтобы соответствовать цивилизованным стандартам современного мира. Политик также отметил, что готов и дальше всячески поддерживать эту инициативу.

"Мы идем к этому, пусть и не так быстро, как хотелось бы, уже давно: больше десяти лет назад по моей инициативе был внедрен принцип "деньги ходят за ребенком", благодаря которому государство перешло к финансированию нужд конкретных детей, а не казенных учреждений. Постоянно вносит свой вклад в решение проблемы сиротства и наш благотворительный фонд. Поддержка приемных семей и детских домов семейного типа – единственный эффективный путь решения проблемы сиротства. Верю, что общими усилиями государства и общественных, благотворительных организаций мы, наконец, пройдем его до конца", - написал Фельдман.

Напомним, что согласно Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей с 2020 года в Украине начнется активная фаза реформы интернатов. Постепенно детские дома будут закрывать. Вместо содержания интернатов государство будет поддерживать семьи и развивать семейные формы воспитания. Для этого в громадах начнут создавать социальные услуги, которые будут предоставляться семьям с детьми по месту жительства, чтобы ребенка не приходилось отдавать в интернат.

Отметим, что несколько лет назад Верховной Радой был принят закон для детей-сирот, в котором лежит принцип "деньги ходят за ребенком". Дети и работники домов-интернатов до сих пор называют его "Законом Фельдмана".

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