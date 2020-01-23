"Единороссов" и коммуниста не пустили в Украину

Трех российских политиков не пустили в Украину. Фото: dpsu.gov.ua

Вечером, 22 января, в столичных аэропортах Борисполь и Жуляны трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу.

Информацию об этом обнародовали в Государственной пограничной службе Украины.

Рейсом из Лондона в аэропорт Борисполь прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем провластной политической партии своей страны - "Единая Россия", бывшим мэром одного из областных центров РФ.

Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили. Утром 23 января россиянин вылетел из Борисполя в Германию.

Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска Киев аэропорта Жуляны. 22 января вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также представитель "Единой России", другой - коммунистической партии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас их вернули обратным рейсом в Минск.

Фамилии россиян не сообщают.

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Как сообщили в МИД Украины, в течение 2019-го в страну не пустили более 7,3 тысячи россиян.