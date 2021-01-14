Джей Ло снялась обнаженной в новом клипе

Фото: instagram.com/jlo/

Известная американская певица 51-летняя Дженнифер Лопес выпустила долгожданный клип на песню In The Morning.

В видеоработе звезда появилась в роскошных платьях, а также полностью обнажилась, сообщает ТСН.

Премьера клипа состоялась на американской платформе Triller. Женщина обнажила свои соблазнительные формы и поразила фанатов спортивной фигурой. За ее спиной - огромные ангельские крылья: Джей Ло появляется в образе ангела на земле.

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"Клип полон символизма о невзаимных отношениях и осознании того, что ты не можешь изменить никого другого. Ты можешь изменить только себя. Вырастите собственные крылья и отойдите от кого-то или чего-то, что по-настоящему не ценит все то, что вы можете предложить", - рассказала певица.

Кроме того, звезду можно будет увидеть еще в нескольких интересных образах. Она появится в обтягивающих белом платье от Marco Marco, а также в многослойной платье с перьями, блестящей маске на лице и в серебристом топе в образе русалки.

Певица Дженнифер Лопес показала фанатам лицо без макияжа. На видео звезда смывает макияж косметическими средствами собственного бренда.