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среда, 18 сентября 2019 11:17

Двое врачей Института рака требовали от онкобольных деньги за бесплатные лекарства

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Двое врачей Института рака требовали от онкобольных деньги за бесплатные лекарства
Фото: из открытых источников

Двое врачей Национального института Рака требовали от онкобольных пациентов деньги за лекарства, которые должны предоставляться государством бесплатно. Им сообщили о подозрении.

Установлено 7 пострадавших, которые оплатили медикам почти 40 тыс грн, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Врачи уверяли, что пациентов, количество препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому, чтобы получить бесплатные лекарства, медики требовали от граждан вознаграждение, в том числе и под видом благотворительной помощи. Так, суммы за один курс химиотерапии колебались от 1,5 до 18 тыс грн ", - говорится в сообщении.

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Прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений.

Ортопед-травматолог Роман Горобец проработал в государственной медицине 12 лет. Там за годы работы он стал свидетелем многочисленных коррупционных схем. Об основных из них он решил заявить открыто, выложив в свободный доступ видео около трех лет назад.

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