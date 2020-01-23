Дубилет озвучил стоимость традиционной переписи населения

Проведение переписи населения обойдется Украине в 3-4 млрд грн.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на презентации результатов электронного подсчета численности населения.

"Перепись населения, если мы будем ее проводить, обойдется государству где-то в три-четыре миллиарда гривен. И результат можем получить уже в следующем году", - сказал он.

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Первая и единственная перепись населения в Украине была в 2001 году.

В 2011-м ее не провели, потому что не хватало денег. Тогда перенесли на 2012 год, но выборы и Евро-2012 стали причиной не делать этого. Сказали, что это может плохо повлиять на качество переписи. Перенесли на 2013-й, а затем вновь заявили о нехватке средств. В связи с событиями на Майдане и Донбассе перенесли на 2020-й.