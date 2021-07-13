Дружба или любовь с первого взгляда: где найти вторую половинку

Эксперты советуют пересмотреть отношение к своим друзьям. Фото: pixabay.com

Более 60% пар начинают отношения с дружбы. Они считают, что это способствует установлению более прочной романтической связи.

Авторы исследования из Британской Колумбии в Канаде проанализировали данные около 2000 пар различных демографических групп. Результаты опубликовали в журнале Social Psychological and Personality Science, пишет Daily Mail.

Ученые считают, что любовь с первого взгляда - это выдумка для романтических фильмов.

"Возможно, мы хорошо понимаем, как незнакомцы привлекают друг друга и начинают встречаться. Но большинство отношений начинается не так", - говорят эксперты.

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Среди людей до 29 лет 84% начинали строить отношения с дружбы. Общались около года или двух лет.

47,4% студентов сообщили, что начинали с дружбы сознательно и выбирали этот путь самостоятельно. Такой вариант был более приемлемым, чем знакомство на вечеринке или онлайн.

"Наши исследования показывают, что границы между дружбой и романтикой размыты. И думаю, что это заставляет переосмыслить наши предположения о том, как создать хорошие отношения", - отмечают ученые.

Мужчины, имеющие увлечение или какую особенность, более привлекательны для женщин. На 29% они становятся привлекательнее, если умеют красноречиво говорить.