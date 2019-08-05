Друзей Путина становится все больше Евросоюзе - эксперт

Максим Стриха: адвокатов Украины в Евросоюзе остается мало. Фото: Тарас Подолян

В июле написал открытое письмо французскому послу Изабель Дюмон. В нем отказался посетить мероприятие в Художественном арсенале ко Дню взятия Бастилии. Все из-за возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал ученый, заместитель министра образования и науки Максим Стриха.

"Достало, что европейцы начали решать украинские вопросы за нашими спинами. Понимаю, Европа устала от Украины. Устала жить ценностями, которые сама провозглашала. Франция и Германия сделали непристойность, вернув Россию в ПАСЕ. Превратили уважаемую организацию на проституированную. На это хотелось ответить. Не планировал коллективной акции, но получил много звонков от солидарных со мной", - рассказывает он.

По словам Максима Стрихи, возвращение РФ в ПАСЕ - символический шаг. Но за ним могут пойти реальные на уровне ЕС.

"Британия из него выйдет. Адвокатов Украины в Евросоюзе останется мало. Друзей Путина больше. В Италии проходит настоящая катастрофа. Я перевел Данте. Но, видимо, не поеду на научную конференцию во Флоренцию в декабре. Противно отправляться в страну друзей Путина. Не говоря, что украинцам, похоже, там опасно после приговора Виталию Маркиву (итальянский суд дал 24 лет тюрьмы нацгвардейцу, обвиняемому в убийстве журналиста во время военных действий в Донбассе. - Gazeta.ua)", - добавляет ученый.

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Полное интервью с Максимом Стрихой читайте в журнале "Країна" от 8 августа.