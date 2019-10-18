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пятница, 18 октября 2019 08:00

Друг Путина добывает в Украине уникальное сырье для российской оборонки

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Друг Путина добывает в Украине уникальное сырье для российской оборонки
СНБО и СБУ не внесли эту фирму к санкционного списка. Фото: из открытых источников

Компания российского олигарха, друга президента РФ Владимира Путина Олега Дерипаски добывает в Украине сырье, вывозит в Россию для оборонной промышленности.

Кипрская фирма United Company Rusal Silicon Limited, которая является дочерней компанией российского холдинга "Русол" Дерипаски, с 2011 года является владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов", говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

Там добывают кварцит - минерал, из которого берут кремний. Кремний же - один из основных элементов в металлургии, электротехнике, радиоэлектронике и полупроводниках. Он - основа солнечных батарей, ему нет замены в автомобильной, медицинской, авиационной, военной и космической промышленности.

Баницкого карьер более 90% добычи продает в Россию. В прошлом году основными покупателями сырья стали завод "Кремний-Урал", который относится к объединенной компании Дерипаски, а также Новолипецкий металлургический комбинат другого российского олигарха Владимира Лисина. В то же время Украина вынуждена импортировать кремний из Китая.

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"Кремний-Урал" в 2019-м продал украинского сырья на $ 11,5 тыс "Новосибирском механический завод "Искра". Это предприятие в российских медиа упоминается как участник гособоронзаказа в прошлые годы. С 2014 года" Кремний-Урал "имеет контракт с российским государственным Конструкторским бюро приборостроения им. Шипунова. здесь разработали и поставили на серийное производство для российской армии более 150 образцов вооружения и военной техники. и здесь и в дальнейшем создают системы современной высокоточного оружия. Именно для них и нужен кремний. разработает ки конструкторского бюро замечали на Донбассе. Например, в феврале 2019 в поселке Новолуганское обстреляли один из домов с артиллерийского комплекса "Краснополь", который разработало именно упомянутое КБ.

По данным "Схем", Служба безопасности Украины и Совет национальной обороны и безопасности внесли в санкционного списка самого Олега Дериспаску и три его компании. Но еще около десятка его фирм оказались вне этого списка и свободно работают в Украине, в частности, и вышеупомянутая United Company Rusal Silicon Limited. В СНБО на запрос журналистов объяснили, что предложения о применении санкций к Дерипаски и связанных с ним компаний были вынесены на рассмотрение Службой безопасности Украины. В спецслужбе так и не предоставили ответ по существу, почему в санкционного список не попали несколько дочерних компаний, принадлежащих российскому олигарху.

США сняли санкции с компаний российского олигарха Олега Дерипаски "Русал", En+ и "Евросибэнерго".

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