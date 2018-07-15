Драма украинского режиссера победила на кинофестивале в Ереване

Работа украинского режиссера получила награду на кинофестивале в Ереване. Фото: Forbes

На кинофестивале "Золотой абрикос" в столице Армении Ереване в игровой номинации победила трагедия "Вулкан" украинского режиссера Романа Бондарчука.

В фильме рассказывается о переводчике ОБСЕ Лукаса, который оказывается один среди украинских степей, передает Depo.ua.

Картина является полнометражным игровым дебютом Бондарчука, ведь ранее он был известен как режиссер документальных фильмов. Драму снимали в копродукции Украина и Германия, мировая премьера состоялась на фестивале в Карловых Варах.

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Сценарий фильма, созданный Романом Бондарчуком, Дарьей Аверченко и Аллой Тютюнник в 2015-м году получил премию Международного литературного конкурса "Коронация слова".

Четыре золота, два серебра и четвертое место в общем рейтинге - такие достижения украинских школьников на международной олимпиаде по математике, которая состоялась в Румынии. Участие в международном соревновании приняли дети из ста стран мира.