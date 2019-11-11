Дожди накроют 5 областей: синоптики уточнили прогноз погоды

11 ноября в Украине сохранится теплая погода.
Но в ряде областей ожидаются осадки, температура воздуха днем в среднем +13 +15 градусов, сообщает Украинский гидрометцентр.
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Теплее всего будет на юге - столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Прохладнее - на севере и западе страны, где максимальная температура прогнозируется на уровне 12 градусов тепла.
Дожди ожидаются в Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.
13 ноября будет наиболее теплая и солнечная погода - третье "бабье лето", когда тепло будет в большинстве регионов Украины.
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