Дожди накроют 5 областей: синоптики уточнили прогноз погоды

11 ноября в Украине сохранится теплая погода. В 5 областях ожидаются дожди. Фото - poetryclub.com.ua

11 ноября в Украине сохранится теплая погода.

Но в ряде областей ожидаются осадки, температура воздуха днем ​​в среднем +13 +15 градусов, сообщает Украинский гидрометцентр.

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Теплее всего будет на юге - столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Прохладнее - на севере и западе страны, где максимальная температура прогнозируется на уровне 12 градусов тепла.

Дожди ожидаются в Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

13 ноября будет наиболее теплая и солнечная погода - третье "бабье лето", когда тепло будет в большинстве регионов Украины.