Дожди и жара – украинцев порадовали частичным улучшением погоды

24 июля в западных областях и на севере Украины плюс Винницкая и Черкасская пройдут дожди и грозы Фото:media.acc.cv.ua

Во вторник, 24 июля, в Украине в западных областях и на севере, а также Винницкой области, Черкащина и Киевской области пройдут дожди и грозы. На остальной территории – без существенных осадков.

О том, что над Украиной продолжает господствовать циклон "Халина" информирует Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"24 июля в западных областях и на севере Украины плюс Винницкая и Черкасская пройдут дожди и грозы. Локальные дожди могут бродить практически во всех наших областях",– написала Диденко.

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Температура воздуха распределяется так: на Западе, +20...+25 градусов, жара на Юге и Востоке, +26...+32 градуса. В целом ожидается +24...+29 градусов.

По информации Украинского Гидрометцентра, 24 июля в Украине ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы; на Прикарпатье и севере Левобережья днем местами сильные до-щи. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура на побережье морей до +23.