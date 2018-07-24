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вторник, 24 июля 2018 08:15

Дожди и жара – украинцев порадовали частичным улучшением погоды

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Дожди и жара – украинцев порадовали частичным улучшением погоды
24 июля в западных областях и на севере Украины плюс Винницкая и Черкасская пройдут дожди и грозы Фото:media.acc.cv.ua

Во вторник, 24 июля, в Украине в западных областях и на севере, а также Винницкой области, Черкащина и Киевской области пройдут дожди и грозы. На остальной территории – без существенных осадков.

О том, что над Украиной продолжает господствовать циклон "Халина" информирует Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"24 июля в западных областях и на севере Украины плюс Винницкая и Черкасская пройдут дожди и грозы. Локальные дожди могут бродить практически во всех наших областях",– написала Диденко.

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Температура воздуха распределяется так: на Западе, +20...+25 градусов, жара на Юге и Востоке, +26...+32 градуса. В целом ожидается +24...+29 градусов.

По информации Украинского Гидрометцентра, 24 июля в Украине ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы; на Прикарпатье и севере Левобережья днем местами сильные до-щи. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура на побережье морей до +23.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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