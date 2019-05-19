Дожди и переменная облачность: какой погоды ждать 19 мая

В воскресенье, 19 мая в большинстве областей Украины ожидается переменная облачность. Грозы накроют западные, Винницкую и Одесскую обл.

На остальной территории осадков не прогнозируют. Температура воздуха - +23-28 градусов. В южной части до +30 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

Автор: Укргідрометцентр В столице и области осадков не будет. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23-28 градусов.

В столице и области осадков не будет. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23-28 градусов.

20-21 мая погода будет ясная с прояснениями, прогнозируют синоптики. На Прикарпатье местами грозовые дожди. Температура ночью будет держаться +10-15 градусов, днем ​​- +19-24 градуса.

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На остальной территории - переменная облачность. В понедельника, 20 мая осадков не прогнозируют. Во вторник кратковременный дождь пройдет в северной, центральной и южной части Украины.

В столице 20 мая без осадков. Кратковременный дождь прогнозируют 21 мая. Температура ночью +11-16 градусов, днем ​​- +22-27 градусов.

В июне и июле 2019-го в Украину придет аномальная жара.Температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.