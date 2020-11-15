Дожди и местами со снегом: погода будет способствовать карантину выходного дня

15 ноября в большинстве регионов небо покроется облаками, пройдет дождь. Местами возможен мокрый снег. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 15 ноября, в большинстве регионов небо покроется облаками.

Дождливо будет в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях. В Сумской области ожидается дождь с мокрым снегом. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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На Западе и Юге столбик термометра поднимется до 7-10 градусов тепла. В центральных и северных областях температура днем ​​составит от 4-8 градусов тепла, а вот в восточных - 2-4 градуса тепла.

В Киеве в воскресенье дожди и днем, и ночью. Воздух днем ​​прогреется до 6-8 градусов тепла.

Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в Украине в ноябре 2020 года прогнозируется морозная течение ряда дней. Морозы в нашей стране в ноябре ожидаются 19-20, 24-25 и 28-29 числа.