Дожди и местами со снегом: погода будет способствовать карантину выходного дня

В воскресенье, 15 ноября, в большинстве регионов небо покроется облаками.
Дождливо будет в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях. В Сумской области ожидается дождь с мокрым снегом. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
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На Западе и Юге столбик термометра поднимется до 7-10 градусов тепла. В центральных и северных областях температура днем составит от 4-8 градусов тепла, а вот в восточных - 2-4 градуса тепла.
В Киеве в воскресенье дожди и днем, и ночью. Воздух днем прогреется до 6-8 градусов тепла.
Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в Украине в ноябре 2020 года прогнозируется морозная течение ряда дней. Морозы в нашей стране в ноябре ожидаются 19-20, 24-25 и 28-29 числа.
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