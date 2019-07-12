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пятница, 12 июля 2019 09:30

"Довели до упадка" - Кривонос посетил бронетанковый завод

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&quot;Довели до упадка&quot; - Кривонос посетил бронетанковый завод
Кривонос заявил о плохой работе руководства Житомирского бронетанкового завода. Фото: LIGA.net

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос посетил Житомирский бронетанковый завод. Предприятие находится в ужасном состоянии.

"Работал на Житомирском бронетанковом заводе. Ситуация ужасная. Нынешнее руководство предприятия довело производство до упадка. Способности завода позволяют выпускать для Вооруженных сил Украины технику в больших объемах ту, что именно нужна нашим подразделениям, но это не так. Люди, которые работают на заводе, мотивированы, профессионально подготовленные, но возмущены пренебрежительным отношением и политикой нынешнего руководства в отношении предприятия, перспектив его развития, выпуска продукции и уровня заработной платы сотрудников завода", - рассказал в он в Facebook.

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По словам Кривоноса, на 12 июля запланирована встреча с руководством Укроборонпрома о ситуации, сложившейся на предприятии.

Украинская компания "Укрспецэкспорт" подписала соглашение с Мьянмой о строительстве совместного предприятия по производству бронетехники. По имеющейся информации, украинская сторона уже начала поставки оборудования и начала строительство завода.

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Дата
12
июля

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