Довела до слез: что известно о девочке, которая заставила плакать Зеленского на параде

9-летняя девочка сыграла главную роль в мини-спектакле на Майдане. Фото: Офис президента

9-летняя Есения Селезнева, которая сыграла главную роль в мини-спектакле на День Независимости о разных эпохах Украины, имеет опыт артистической деятельности.

Киевлянка участвовала в шоу "Голос. Дети 5" 2019 года. Об этом рассказали в Офисе президента.

"Есения растет в обычной семье, папа занимается музыкой, играет на барабанах. Вообще они избегают публичности и никак не использовали этот шанс для дочери прославиться", - говорится в сообщении.

Во время участия во всеукраинском вокальном конкурсе Есения с отцом выполнила легендарный хит Queen "We will rock you".

По словам девочки, это стало осуществлением главной мечты детства, несмотря на то, что к финалу она не дошла.

"Невероятно горжусь быть матерью этой девочки. С Днем Независимости, Украина", - написала в своем Facebook Елена Селезнева, которая наблюдала за игрой дочери с первого ряда для зрителей.

Зеленский заплакал во время перформанса ко Дню Независимости. Фото: Скриншот

Трогательный финал спектакля "ДНК" (День Независимости Страны), где девочка подбежала к участнику боевых действий на Донбассе Владимиру Федченко и подарила ему, а в его лице - всем бойцам, букетик полевых цветов, вызвал слезы и у президента Владимира Зеленского.

24 августа Украина отпраздновала 30-летие независимости. В Киеве состоялся торжественный парад войск. В нем также участвовала техника и авиация. Позже в центре столицы состоялся Марш защитников.