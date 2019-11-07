Достижения 9-летней Князевой меня поразили – меценат Ериняк

Благотворительный фонд "Хартс", Юрия и Марины Ериняк, поддерживает детей переселенцев, тяжелобольных, обездоленных и тех, кто стремится достигнуть результатов в спорте

Накануне основатель благотворительного фонда "Хартс" Юрий Ериняк, на любительском турнире по смешанным единоборствам, встретился с мировой рекордсменкой по воркауту Николь Князевой.

Напомним, что Князевой всего 9 лет, но она уже широко известна в Украине и за рубежом своими фантастическими достижениями: с легкостью подтягивается 500 раз, отжимается 5 тысяч раз, за одну минуту приседает на одной ноге 28 раз и т.д.

"Николь меня просто покорила. Внешне кажется такой хрупкой девочкой, но она невероятно сильная, причем во всех отношениях", - отметил Юрий Григорьевич.

Его настолько поразили достижения юной рекордсменки, что он пообещал ей в личном разговоре, за то, что она так активно пропагандирует спорт и прославляет Украину, исполнить одно из ее заветных желаний. И сдержал свое слово.

"Я бы не акцентировал внимание на этом. Поверьте, когда у тебя есть возможности, это не сложно. Я всегда считал и продолжаю считать, что если Бог кому-то дает больше, чем другим, необходимо делиться и помогать тем, кто заслуживает и нуждается", - подчеркнул меценат.

Он убежден, что "жадность и алчность – страшный грех". "Вы посмотрите, сколько у нас в стране очень богатых людей. Только официально. А не официально – ещё больше. И многие из них упускают из виду, что в другом мире деньги уже без надобности и с собой их не забрать", - сказал Ериняк.

По его словам, "нельзя жить в другом мире огородившись от людей. В конце концов, это приведёт наше общество к трагедии. Я не устану повторять, что если где-то у государства не хватает сил обеспечить нужную поддержку украинским талантам, тогда частный капитал должен подставить своё плечо.

Николь Князева, уникальная девочка и поддерживая её и таких, как она, уверен, мы укрепляем имидж Украины в мировом масштабе".

Юрий Ериняк также сообщил, что благотворительный фонд "Хартс" расширит рамки своей деятельности и будет помогать талантливым людям по более широкому спектру направлений.

Благотворительный фонд "Хартс", Юрия и Марины Ериняк, на сегодняшний день, поддерживает детей переселенцев, тяжелобольных, обездоленных и тех, кто стремится достигнуть результатов в спорте.