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воскресенье, 04 апреля 2021 17:29

"Дорогое удовольствие": нарушителям карантинных правил выписывают немалые штрафы

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&quot;Дорогое удовольствие&quot;: нарушителям карантинных правил выписывают немалые штрафы
За сутки правоохранители проверили 490 заведений хозяйственной деятельности. Фото: Национальная полиция Украины

За последние сутки столичная полиция обнаружила 173 нарушения карантина в учреждениях хозяйственной деятельности. За это на должностных лиц составили админпротоколы, которые предусматривает штраф от 34 до 170 тыс. грн.

Об этом сообщает полиция Киева в facebook.

"Еще раз обращаюсь к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки действующим ограничениям часто прибегают к хитрости и организовывают в учреждениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом ... За такие незаконные действия в условиях карантина предусмотрена уголовная ответственность, а следовательно, по согласованию с процессуальными руководителями прокуратуры мы будем проводить все возможные неотложные процессуальные действия, чтобы задокументировать такие факты и привлечь виновных к ответственности", - сказал главы полиции Киева Андрей Крищенко.

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Всего за сутки правоохранители проверили 490 заведений хозяйственной деятельности, среди которых были развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры.

В полиции напомнили, что за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм предусмотрено наказание в виде наложения штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Украине обновили карантинное зонирование. По состоянию на 4 апреля показатель больных коронавирусной инфекцией превышен в 21 регионе. Столица и 10 областей уже находятся в "красной" зоне.

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