Дополнительный выходной: сколько украинцы будут отдыхать в октябре

В этом октябре украинцы будут отдыхать на один день больше. Дополнительный выходной - День защитников и защитниц Украины 14 октября.

Праздник приходится на четверг, поэтому по традиции Кабинет министров решил сделать выходным днем еще и пятницу, свидетельствует решение правительства.

Но за 15 октября придется отработать - рабочий день перенесли на субботу 23 октября.

Автор: kalendari.co.ua Правительство перенесло рабочие дни в 2021 году

14 октября также отмечают День украинского казачества и религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Благодаря почтительному отношению украинского казачества за этим праздником закрепилось еще и второе название - Казацкая Покрова. Всего в октябре будет 11 выходных дней. Отмечают в этом месяце и множество профессиональных праздников, в частности День учителя.

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В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отменил День защитника отечества 23 февраля и установил празднование Дня защитника Украины 14 октября. В марте 2015-го Верховная Рада приняла закон об установлении этого дня праздничным и нерабочим.