Донецкие боевики открыли огонь по мирным жителям Марьянки. Фото: Uarp

На Донбассе боевики открыли огонь из миномета по мирным жителям Марьянки.

Стреляли из Донецка по домам людей, передает 24 Канал.

Мина 82-го калибра упала на одной из улиц населенного пункта, где и близко нет позиций украинских военных. В ВСУ рассказали, что в последнее время боевики все чаще обстреливают мирное население, будто воюют не с украинскими военными, а с гражданскими.

"Такое впечатление складывается, что российские бандформирования ведут такие истерические обстрелы, так стреляют только не по нас, а уже осуществляют обстрелы и местных. Пули летят и в школу, и по местным домам", - рассказал Иван Бурдюг, пресс-офицер механизированной бригады ВСУ .

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Однако, как сообщили украинские военные, по ним постоянно работает хорошо подготовлен снайпер. Кроме того, к боевикам прибыло подкрепление на станцию ​​Оленевка, которая не неподалеку от позиций ВСУ.

В ходе обстрела села Троицкое Попаснянского района Луганской оккупанты использовали артиллерию калибра 152 мм. В дома гражданских попали полтора десятка снарядов.