Донбасс воспринимается в Украине как проблема. Но это и возможность - Евгений Глибовицкий

Эксперт из стратегий Евгений Глибовицкий: Изменения труднее предлагать во время следующих переговоров Фото: Тарас Подолян

Украина может стать примером для постсоветских стран по получению реальной независимости от России.

Говорит в интервью журналу "Країна" эксперт по стратегиям Евгений Глибовицкий.

"Донбасс воспринимается в Украине как проблема. Но это и возможность. Трансформация, которая происходит на неоккупированной части региона - это общественное изменение советизированой территории. Однажды проблема десоветизации будет стоять не только перед Донецкой и Луганской областями, но и перед Казахстаном, Беларусью, Россией. Украина сможет занимать активную позицию в отношении этих преобразований", - убеждает эксперт.

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"Я хотел бы увидеть хотя бы как-то концептуализированную донбасскую политику от нового президента. Предполагаю, ее нет. Поэтому на встречах с иностранными лидерами озвучивает предварительные тезисы. Это хорошо - есть определенная преемственность. И плохо, потому что изменения труднее предлагать во время следующих переговоров" , - считает Глибовицкий.

Полное интервью с Евгением Глибовицким читайте в журнале "Країна" от 11 июня.