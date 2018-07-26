Домой вернутся 12 украинских моряков, заключенных в Греции

Греция освободила 12 украинских моряков. Фото: Kl

В Украине возвращается большинство членов экипажа контейнеровоза Mekong Spirit, которых в 2017 году задержали греческие пограничники по подозрению в контрабанде оружия.

Заключенными в Греции остаются еще четверо украинских моряков. Об этом сообщил почетный греческий консул в Одессе Пантелис Бумбурас на странице в Facebook.

"12 украинских моряков возвращаются в Одессу. Мы сделали все возможное, чтобы 12 из 16 членов экипажа судна Mekong Spirit, арестованных в Греции по подозрению в контрабанде, в ближайшие дни вернулись домой", - написал он.

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Бумбурас отметил, что главное условие освобождения моряков - обязательная ежемесячная регистрации в Генеральном консульстве Греции в Одессе.

В Греции больше сотни украинских моряков попали в тюрьму из-за того, что их заставляли переправлять нелегальных мигрантов в Европу. На работу к преступным группировкам попадают моряки с тяжелым финансовым положением. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.