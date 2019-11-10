Дом, который помыли: показали, как выглядит очистка струей воды

Фото: boredpanda.com

С помощью воды можно очистить предметы от грязи. Если же использовать воду вместе с мощной струей - можно бороться с десятилетним загрязнением от грязи, смога, окисления и мха.

Подборку фотографий с фотографиями до и после "магической" очистки опубликовало издание Boredpanda.

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На изображениях есть ковры, деревянная мебель, плитка, дорожки и целые дома.

Приходилось ли вам замечать, что после очередного уборка, лишние, ненужные вещи снова оказываются разбросанными по всей квартире? И не важно, сколько часов или даже дней вы потратили на наведение порядка, эффект захламленности не покидает вас. Как с ним бороться?