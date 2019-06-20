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пятница, 21 июня 2019 20:23

Должны быть благодарны: объяснили, почему становятся сильнее симпатии к РФ

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Должны быть благодарны: объяснили, почему становятся сильнее симпатии к РФ
Историк Андреас Каппелер: Дипломаты часто думают в категориях больших держав Фото: Сергей Старостенко

Россия играет на симпатиях в Европе до Советского Союза.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал швейцарский историк Андреас Каппелер.

"В немецкоязычных странах часть людей признает, что в России сейчас диктатура. Но есть сильные пророссийские группы. Ультралевые симпатизируют Советскому союзу. Ультраправых поддерживает Россия, протестуя против ЕС. Есть еще и старые политики в Германии и Австрии, которые думают, что должны быть благодарны россиянам и России за освобождение от нацистов. Никто не принимает во внимание, что в советской армии воевало много украинцев, белорусов, грузин. Россия постоянно играет эту карту", - говорит эксперт.

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"Дипломаты часто думают в категории великих держав: есть Россия, Германия, Австрия, возможно Польша. Словакия, Румыния, страны Балтии важными ни считаются. Только шахматными фигурами в политической игре ", - подытожил историк.

Полное интервью Андреаса Каппелера читайте в 24-м номере журнала "Країна" за 20 июня.

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21
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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