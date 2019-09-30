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Должность специального представителя США по делам Украины могут ликвидировать - эксперт

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Должность специального представителя США по делам Украины могут ликвидировать - эксперт
Николай Белесков: есть вероятность, что Волкер сознательно пошел на участие в скандале об импичменте. Решил, что так лучше уйти с должности. Фото: Зеркало недели

Волкер был более эффективен на должности, чем его предшественница Виктория Нуланд. Был более публичным, открыто говорил о российской агрессии в Украине.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

"Также у него был ряд заявлений по Крыму, он осудил выдачу российских паспортов на Донбассе. Волкер был одним из немногих иностранных представителей, которые ездили прямо на линию соприкосновения на Востоке. Положительным фактором для нас было и то, что Волкер поддерживал предоставление летальной оружия для Украины", - рассказывает эксперт.

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Но, по его словам, есть большие проблемы не с особой спецпредставителя, с самой этой должностью.

"Волкеру определили задачи, но не дали возможности его выполнить или как-то реально влиять на ситуацию. Говорил правильные вещи, предлагал разумные подходы к решению конфликта на Донбассе. Например, миротворческая миссия. Но у него не было возможности влиять на баланс сил между Украиной и РФ. Не имел реальных рычагов, чтобы усиливать Киев и ослаблять Москву. Волкер был обречен на неудачу. В середине 2018 года было ясно, что механизм его переговоров с Сурковым не принесет мира в Украине. Должность специального представителя находится в состоянии кризиса. Ее запросто могут отменить. В таком случае получилась бы неприятная ситуация для карьеры самого Волкера. Поэтому есть вероятность, что он сознательно пошел на участие в скандале об импичменте. Решил, что так лучше уйти с должности", - объясняет Николай Белесков .

Не стоит сильно переживать по ликвидации должности специального представителя, считает он.

"Стратегические параметры американской политики в отношении российско-украинской войны утверждены. Отмена должности - просто тактическое изменение. Оно не означает, что мы потеряем поддержку Америки", - добавляет эксперт.

Специальный представитель США по делам Украины 54-летний Курт Волкер подал в отставку. Об этом он заявил 27 сентября. Политик занимал эту должность с 2017 года.

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