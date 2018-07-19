"должен подбить два танка и учиться в Гарварде" - Кириченко об идеальном президенте

Владислав Кириченко: беда таких стран, как Украина, в том, что шанс родить Рузвельта у нас мизерный. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

На волне Революции достоинства и войны должен был прийти наш Ататюрк.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал основатель издательства "Наш Формат" Владислав Кириченко.

"Беда таких стран, как Украина, в том, что шанс родить Рузвельта у нас мизерный. Чем более проблемная нация, тем менее она способна кристаллизовать лидера, масштаб личности которого отвечал бы масштабам проблем, которые надо решить. Кто мог спасти Украину после Революции достоинства ? Человек, который собственноручно подбил два танка, учился в Гарварде, свободно владеет английским, не крал, платил налоги, создал успешное предприятие, имеет опыт администрирования госучреждений и безупречную репутацию. Таких пока на политическом горизонте не замечу", - говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Им не нужно никакой Украины" - Кириченко о территориях ЛНР и ДНР

Есть закон ривноконцентрации проблем в обществе, считает издатель.

"Качество науки, культуры, образования, войска - примерно одинакова. Внутренний валовой продукт 2,5 тысячи долларов на душу населения в центре Европы - это диагноз. Экономика является производной от социальной морали и способности народа что-то делать. Если в сорокамиллионный стране нет лауреатов Нобелевской премии, то не стоит надеяться, что главой государства станет Ли Куан Ю (первый премьер-министр Сингапура, один из создателей местного "экономического чуда". - Gazeta.ua)", - добавил Владислав Кириченко.

Полное интервью с Владиславом Кириченко читайте в журнале "Країна" от 19 июля.