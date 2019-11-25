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понедельник, 25 ноября 2019 14:27

"Должен обладать каждый": в школьную программу внесут новые изменения

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&quot;Должен обладать каждый&quot;: в школьную программу внесут новые изменения
В стандарт для 5-9 классов внесут формирование навыков информгигиены. ФОТО: inc.com

По новому Госстандарту базового среднего образования, с 2022 школьников будут учить медиаграмотности.

Заявила об этом министр образования и науки Анна Новосад, сообщает телеканал 112 Украина.

"Я считаю, что определенная информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен обладать каждый, независимо от возраста. Начинать со школы работать над медиаграмотностью очень важно, и мы это сейчас вплетаем при разработке Государственного стандарта базового образования. Также будем прописывать через образовательные программы", — отметила чиновница.

По словам Новосад, пока Госстандарт дорабатывают. Представить его общественности планируют в марте 2020 года.

"Мы говорим о воплощении новой украинской школы, и мы сейчас на этапе начальной ... Нам еще необходимо 2 года довести начальные классы, и с 2022 у нас идет первый 5-й класс, который будет учиться по новому стандарту и где также будет эта компетентность", — отметила министр.

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МОН утвердило пилотный проект по внедрению и развитию мягких навыков в 26 украинских школах. Реализовать его планируют до 2024 года. Ожидается, что новая система поможет повысить академическую успеваемость, снизить уровень буллинга, помочь общем удовлетворению ученичества и поощрению посещения школы.

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