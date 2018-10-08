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понедельник, 08 октября 2018 14:55

Дочери учительницы не могут поставить правильный диагноз, нужна помощь на обследование в Израиле

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Автор: Фото предоставлено Еленой Билоущенко
  В Украине точный диагноз Софийке поставить не могут.
В Украине точный диагноз Софийке поставить не могут.

6-летняя София Билоущенко из города Корсунь-Шевченковского Черкасской области нуждается в обследовании за рубежом. Девочка не ходит и не разговаривает. В Украине не могут поставить диагноз. Помочь взялись врачи Израиля. На обследование нужно около $16 тыс.

"Софийка родилась с расщелиной губы. В 4 месяца ее прооперировали. Почти 2 часа выходила из наркоза, хотя другие дети просыпались максимум через час. Врачи сказали, что ей увеличили дозу, потому что у нее была сложная операция. Через месяц я заметила, что в Софии будто бы ватные ножки. Невропатолог назначил для мышц магний, мол, после приема все пройдет. Но развитие ребенка затормозилось. Софийка не ​​держалась на ногах, не говорила. Хотя до операции произносила звуки.

В 1,8 года в "Охматдете" провели генетическое обследование, ничего подозрительного не обнаружили. Сказали, что причиной может быть наркоз, который повлиял на нервную систему. С тех пор мы ездим на реабилитацию. Были в Черкассах, Одессе, Тернополе и Трускавце. Нужно ездить четыре раза в год. У нас такой возможности нет. Одна поездка обходится в 20 тысяч гривен, вместе с лечением, питанием и проживанием.

Софийка понемногу говорит слогами. Шаги делает с посторонней помощью. Врачи говорят, что это признаки ДЦП. Но точного диагноза не ставят. Соответственно, не могут назначить адекватного лечения. Помочь нам готова израильская клиника. Обследование, вместе с генетическим, стоит около 16 тысяч долларов. Для нас это большие деньги. Я работаю учительницей, муж ухаживает за Софией. Есть еще двое старших сыновей. Заветная наша мечта - чтобы Софийка сама ходила и говорила. Очень надеемся на добрых людей, которые помогут нам собрать нужную сумму", - рассказывает Gazeta.ua мать Елена Билоущенко.

Реквизиты для помощи:

карта ПриватБанка: 5168 7427 1982 9446 (Билоущенко Елена Борисовна), ее контакты: 0 (93) 561 34 00.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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