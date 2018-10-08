Дочери учительницы не могут поставить правильный диагноз, нужна помощь на обследование в Израиле

6-летняя София Билоущенко из города Корсунь-Шевченковского Черкасской области нуждается в обследовании за рубежом. Девочка не ходит и не разговаривает. В Украине не могут поставить диагноз. Помочь взялись врачи Израиля. На обследование нужно около $16 тыс.
"Софийка родилась с расщелиной губы. В 4 месяца ее прооперировали. Почти 2 часа выходила из наркоза, хотя другие дети просыпались максимум через час. Врачи сказали, что ей увеличили дозу, потому что у нее была сложная операция. Через месяц я заметила, что в Софии будто бы ватные ножки. Невропатолог назначил для мышц магний, мол, после приема все пройдет. Но развитие ребенка затормозилось. Софийка не держалась на ногах, не говорила. Хотя до операции произносила звуки.
В 1,8 года в "Охматдете" провели генетическое обследование, ничего подозрительного не обнаружили. Сказали, что причиной может быть наркоз, который повлиял на нервную систему. С тех пор мы ездим на реабилитацию. Были в Черкассах, Одессе, Тернополе и Трускавце. Нужно ездить четыре раза в год. У нас такой возможности нет. Одна поездка обходится в 20 тысяч гривен, вместе с лечением, питанием и проживанием.
Софийка понемногу говорит слогами. Шаги делает с посторонней помощью. Врачи говорят, что это признаки ДЦП. Но точного диагноза не ставят. Соответственно, не могут назначить адекватного лечения. Помочь нам готова израильская клиника. Обследование, вместе с генетическим, стоит около 16 тысяч долларов. Для нас это большие деньги. Я работаю учительницей, муж ухаживает за Софией. Есть еще двое старших сыновей. Заветная наша мечта - чтобы Софийка сама ходила и говорила. Очень надеемся на добрых людей, которые помогут нам собрать нужную сумму", - рассказывает Gazeta.ua мать Елена Билоущенко.
Реквизиты для помощи:
карта ПриватБанка: 5168 7427 1982 9446 (Билоущенко Елена Борисовна), ее контакты: 0 (93) 561 34 00.
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