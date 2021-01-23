"Доченька может потерять почки" - мать умоляет спасти единственного ребенка

Автор: Предоставлено Наталией Тимановской 4-летняя Кира Тимановськая из села Тимченки Чернобаевского района Черкасской области нуждается в операции на тазовых органах.

4-летняя Кира Тимановськая из села Тимченки Чернобаевского района Черкасской области нуждается в операции на тазовых органах. Иначе никогда не сможет контролировать испражнения и может потерять почки. На операцию, электростимулятор и реабилитацию нужно будет 100 тыс.грн.

"Патологию Киры обнаружили еще во время моей беременности. На 34-й неделе срочно сделали кесарево сечение. В доченьки была грыжа в копчиковом отделе позвоночника. После родильного мы лежали в нейрохирургии областной детской больницы. Там обнаружили сопутствующие заболевания тазовых органов по факту недержание мочи, ниже колен отсутствуют ощущения на раздражители, дисплазию. Кире сделали операцию. Из-за плохих показателей крови, сделали переливание. Во время полного обследования в дочери обнаружили гидроцефалию. К двум годам мы продолжали активное лечение, физические реабилитации и обследования в больницах многих городов. Несколько раз в год делали МРТ головы. В два года Киру прооперировали. Она лежала в гипсах неподвижна. Но благодаря этой операции Кира ходит, хоть и с поддержкой. Посещает детский сад. Но без оперативного вмешательства на тазовых органах Кира может потерять почки. На операцию, электростимулятор и реабилитацию нужно 100 тысяч гривен. Я с мужем развелась. Он платит на ребенка только 1,8 тысячи гривен. И ни копейки больше. Поэтому надеюсь только на неравнодушных людей", - рассказала Gazeta.ua мать Наталья Тимановськая.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 5189 3823 или Сбербанка: 5167 8031 0817 1377 (Тимановськая Наталья Алексеевна).