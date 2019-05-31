Дочь АТОшника отказался причащать священник РПЦ

В РПЦ заявили, что не признают ПЦУ и не считают ее канонической. Фото из открытых источников

В Днепре отказался причащать ребенка священник Российской православной церкви в Украине.

Отец девочки воевал в зоне АТО. Военный капеллан отец Дмитрий крестил ее в Православной Церкви Украины. Но священник не успел причастить ребенка и уехал на Донбасс, говорится сюжете Вікна-новини.

В результате семья обратилась в ближайший храм РПЦ. Там им отказали. Заявили, что не признают ПЦУ и не считают ее канонической. Отец Марсалий отказался причащать ребенка, которого крестили в другой церкви.

"Проблема в том, что на сегодняшний день Киевский патриархат не признает поместные церкви. Но Бог один. Мы же не разделяем церковь", - объяснял он.

При этом отец Дмитрий утверждает, что предоставление Томоса об автокефалии сняло все вопросы по поводу признания ПЦУ.

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"Таинство совершает не человек, не патриарх. Таинство совершает Святой Дух. Говорить о том, действительно таинство или нет - это называется хула на Духа Святого. Это грех, который не когда не прощается", - заявил он.

Отец Дмитрий подчеркнул, что отказ причащать маленького ребенка - поведение, не достойное для священника. Он добавил, что христианин и священник должен руководствоваться, в первую очередь, канонами, а не предписаниями собора другой страны или поместного собора.

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