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суббота, 06 июля 2019 02:01

Добкинау в РФ приготовили неприятный сюрприз

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Добкинау в РФ приготовили неприятный сюрприз
Добкина не пустили в Россию. Фото: УНИАН

Бывшего мэра Харькова, нардепа от фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина не пустили в Россию.

"Михаила Добкина только что не пустили в Россию. Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины. У Добкина - российский Орден Дружбы, если что", - сообщил в Facebook российский журналист Стас Натанзон.

Добкин подтвердил эту информацию.

"Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвемся!)))" – сообщил депутат Рады в Facebook.

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Напомним, 29 мая суд в очередной раз перенес рассмотрение дела о хищении свыше 75 гектаров земли, стоимостью более 240 млн грн, бывшим мэром Харькова, нардепом от фракции "Оппозиционный блок" Михаилом Добкиным.

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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