Добавляли силы духа и воли – освобожденный моряк моряк растрогал благодарностью детям

Автор: скрин с видеотрансляции Денис Гриценко показывает письма, которые моряки получали от детей, находясь в плену в РФ

Освобожденные из российского плена украинские моряки благодарны за поддержку, особенно силы добавляли детские письма и рисунки.

Об этом сказал командир похода, член экипажа катера "Бердянск" Денис Гриценко на пресс-конференции 12 сентября.

"Письма от детей - это отдельная история. Из Министерства образования нам прислали 2 пакета с письмами. Когда были очень тяжелые времена, я открывать эти конверты. Они оказывали мне и силы духа и воли. Кораблики с поддержкой. Это наше будущее и для него мы сделаем все, я обещаю", - говорит военнослужащий.

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Кроме писем были еще и небольшие изделия из бумаги.

"Это поделку я назвал - ангел веры", - сказал капитан.

Автор: скрин с видеотрансляции Денис Гриценко показывает письма, которые моряки получали от детей, находясь в плену в РФ

Все освобожденные из плена украинские моряки планируют и в дальнейшем служить в Военно-морских силах ВСУ и при необходимости пройти через Керченский пролив.