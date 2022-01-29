До України не пустили майже 7 тис. росіян у 2021 р.

Также в Украину не пустили около 6 тыс. граждан Молдовы. Фото: pixabay

За 2021 г. в Украину не смогли попасть около 46 тыс. человек. Больше всего иностранцев не пускали россиян — почти 7 тыс. человек.

Число желающих граждан РФ попасть в Украину выросло в два раза, сообщает Государственная пограничная служба.

Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в предыдущем году, были карантинные ограничения и неподтверждение цели поездки в Украину.

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В частности, самих украинцев не пускали из-за недействительных документов, отсутствия поручения родителей и запрета выезда за пределы страны.

На втором месте по количеству отказов во въезде в Украину оказались граждане Молдовы (более 5300 человек). Кроме того, часто украинским пограничникам приходилось отказывать в пересечении границы гражданам Индии (1435), а также Румынии (1399), Польше (1319), Египта (1114) и Беларуси (765).

В то же время уменьшились отказы в пропуске гражданам Израиля.

В Сумской области пограничники задержали нелегальных мигрантов, которые попали в Украину из РФ. Задержанные пересекли границу вплавь через реку Сейм, при себе имели ID-карты граждан Республики Куба.