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пятница, 12 февраля 2021 14:32

"До трех годков были в больницах и реанимации" - мать умоляет о помощи на реабилитацию дочери

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Автор: Фото предоставлено Татьяной Маслий
  5-летняя Виктория Четвертак из Запорожья имеет врожденный порок головного мозга. Нужна помощь на реабилитацию. Стоимость одного курса составляет 50 тыс.грн.
5-летняя Виктория Четвертак из Запорожья имеет врожденный порок головного мозга. Нужна помощь на реабилитацию. Стоимость одного курса составляет 50 тыс.грн.

5-летняя Виктория Четвертак из Запорожья имеет врожденный порок головного мозга. Ребенку нужно 5 раз в год проходить реабилитацию. Стоимость одного курса составляет 50 тыс.грн.

"За здоровье и жизнь нашей Викуси ми боремся с самого ее рождения. Она родилась в 38 недель, весом в 3,1 кг. Через клинически узкий таз, врачебный прием выжимания, доченька была синяя. До трех годков были в больницах и реанимации. Тяжелая форма эпилепсии лечится только зарубежными препаратами. Так же, как и реабилитация. Викуся очень тяжелый ребенок. Реабилитацию надо проходить хотя бы 5 раз в год. В нашем случае подходит только реабилитационный центр "Бобат". В прошлом году мы прошли пять курсов. Стоимость одного составляет 50 тысяч гривен. За эти годы мы остались без жилья, машины и любых сбережений. Просим помощи в неравнодушных людей", - рассказала Gazeta.ua мать Татьяна Маслий.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4731 2196 1454 2086 или Монобанка: 5375 4141 1224 5211 (Маслий Татьяна Степановна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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