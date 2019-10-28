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понедельник, 28 октября 2019 10:35

До пункта пропуска Порубное на украино-румынской границе будет достроена дорога - Голик

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Несмотря на успешные результаты таможенного эксперимента, который дал Черновицкой области 800 млн. гривень, дорога до пункта пропуска Порубное построена лишь частями. Но дорога будет обязательно достроена, уверен советник премьер-министра Юрий Голик.

Об этом по итогам инспекционного визита премьер-министра Алексея Гончарука, главы Таможенной Службы Максима Нефедова и советника премьер-министра Юрия Голика сообщает Lb.ua со ссылкой на персональную страницу в Фейсбуке Голика.

  Юрий Голик прокомментировал инспекционный визит премьер-министра Алексея Гончарука, председателя Таможенной Службы Максима Нефедова дороги к пункту пропуска Порубное
Юрий Голик прокомментировал инспекционный визит премьер-министра Алексея Гончарука, председателя Таможенной Службы Максима Нефедова дороги к пункту пропуска Порубное

Ремонт подъездной дороги к Порубному за счет денег от таможенного эксперимента осуществлял Укравтодор, однако делал это частями. "Любимая забава Укравтодора - ремонтировать кусками пять лет подряд - во всей красе", - сетует Голик.

На примере инспекции таможенного пункта в Черновицкой области можно сделать вывод об общем состоянии всей таможенной службы. "Были на пункте пропуска "Порубное". Таможне пятерка за артистизм и сценаризм. Знаем куда обратится, когда нужен будет классный сценарий и хорошие артисты. Справились без дублей. Молодцы", - иронизирует Голик.

Важной частью реформирования таможни является установка сканнеров, которые в значительной мере ограничивают роль человеческого фактора и сводят процент ошибок таможенников к очень низкому показателю. Сканнер у Порубного уже есть, однако он не запущен, а в помещении для сканера хранится трактор. "Трактор, несомненно, вещь нужная. Но сканер лучше. А хранить трактор в помещении с оборудованием за сотню миллионов гривен – маразм", - возмущается Голик.

По его словам, перед Максимом Нефедовым стоит непростая задача, так как предыдущие попытки реформирования таможни пока не увенчались успехом.

Голик добавляет: "Уже в этом году будет новая таможенная служба с кардинально другим кадровым составом. С существующей таможни туда перейдут не все. Далеко не все. Но у тех, кто сейчас покажет иной подход к своей работе, все шансы есть. Об этом сегодня сказали и премьер, и глава Таможенной Службы".

Напомним, в октябре Голик, известный своим участием в ряде успешных дорожно-ремонтных проектов, был назначен советником премьер-министра Украины.

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