До конца года планируют вакцинировать до 60% взрослых украинцев

В Украине могут вакцинировать против коронавируса в 5 млн граждан в месяц. Фото: Reuters

К концу 2021 года Минздрав планирует вакцинировать против коронавируса не менее 60% взрослых украинцев.

Это возможно сделать, если Украина получит достаточное количество вакцин, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Если будет соответствующее вакцин, мы сможем вакцинировать до 5 млн граждан в месяц", - отметил он.

По словам Степанова, такой масштабной кампании по вакцинации Украина никогда не проводила.

С начала кампании по вакцинации в Украине привито 212 898 человек. Из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы препарата) 2 человека.

24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield. Срок годности вакцины, 500 тыс. Доз которой получила Украина, заканчивается 23 июня 2021.