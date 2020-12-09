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среда, 09 декабря 2020 20:46

До 8 января запретили праздничные мероприятия в учреждениях питания

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До 8 января запретили праздничные мероприятия в учреждениях питания
Посетителей будут пускать до 22.00. Фото: Reuters

До 8 января в Украине будет действовать запрет на праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в заведениях общественного питания.

"Решением правительства карантин продлен до 28 февраля. В частности по 8 января будут действовать те оранжевые ограничения, которые действовали в адаптивном карантине, с некоторыми обновлениями", - сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

В религиозных установках, учреждениях культуры позволят заполнения или 50% посадочных мест, или присутствие из расчета 1 человек на 10 квадратных метров.

Для предприятий общественного питания продолжили работу до 23 часов, при условии, что заказ и расчеты за еду должны быть осуществлены до 22 часов.

"Фактически это означает запрет на вход после 22 часов, но последний посетитель должен покинуть заведение после 23 часов", - сказал Ляшко.

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Запретили мероприятия в школах и садах. Они возможны только с участием детей одного класса или группы без родителей.

После 25 января возобновляется действие карантинных мероприятий оранжевого уровня.

Заведениям питания в новогоднюю ночь позволят работать до 1.00. Такое предложение на заседании правительства озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

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