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вторник, 27 апреля 2021 17:02

Днепрянка Вероника Подлеснова победила в конкурсе от STEM is FEM

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Днепрянка Вероника Подлеснова победила в конкурсе от STEM is FEM
Днепрянка победила в конкурсе от STEM is FEM

Девушки представляли себя в роли руководительниц R&D центров фармакологических компаний и соревновались в том, кто разработает наилучшую стратегию вывода новых лекарств в фармпрактику.

Первое место заняла школьница из Днепра Вероника Подлеснова. Девушка предложила создать новый антибиотик на основе дефензинов (подвид пептидов), что теоретически сможет помочь бороться с устойчивостью бактерий к лекарствам.

Конкурсу предшествовали два дня бесплатного учебного модуля "Фармакология", наполненных профессиональными лекциями от опытных работниц фармакологической сферы. Экспертки погружали девушек в мир создания лекарств, рассказывая о своём личном опыте работы и проводя онлайн-экскурсии фармпроизводствами.

"У меня сложилось комплексное впечатление о фармакологии, за счет разноплановых лекций, собственных жизненных историй спикеров и онлайн-экскурсий. Самым интересным лично для меня была тема о биоинформатике. Я считаю, что эта сфера доступна для всех, независимо от пола. К тому же, сейчас в фармакологии отсутствуют профессии, где нужно прикладывать значительные физические усилия", – отметила Вероника Подлеснова.

В подарок девушка получила профессиональный микроскоп. Второе место поделили сразу три участницы – Злата Охрименко из Киева, Дарья Федорова из села Смирново Запорожской области и Екатерина Калиниченко из Борисполя.

"На модуле я поняла, что фармакология – это целый отдельный мир, который включает в себя не только разработку препаратов. А еще имеет значительную социальную составляющую. Кроме того, она на самом деле доступна. Если увлекаться и желать, можно легко её освоить. Фармакология – замечательная область для саморазвития и за ней наше будущее. Я благодарна за возможность быть частью такого огромного образовательного проекта, как STEM is FEM", – поделилась Федорова.

Каждая из финалисток в награду получила учебный курс Университета Джонса Хопкинса "Химические вещества и здоровье".

"Надеюсь, полученные подарки не только мотивируют девушек выбрать фармакологию своей будущей профессией, но и помогут достичь значительных практических успехов в создании лекарств", – подчеркнул инициатор проекта STEM is FEM, инвестор Reface и сооснователь венчурной студии Pawa, Сергей Токарев.

STEM is FEM - благотворительный образовательный проект, призванный мотивировать украинских девушек выбирать технические специальности. Координаторы проекта проводят многочисленные бесплатные учебные мероприятия. О других событиях и конкурсах от STEM is FEM можно узнать на сайте проекта или на официальных страницах в Facebook и Instagram.

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