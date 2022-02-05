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суббота, 05 февраля 2022 13:33

Днепровский стрелок: сестра Рябчука рассказала о его службе

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Днепровский стрелок: сестра Рябчука рассказала о его службе
Сестра рассказала, что Артемий не жаловался, но что-то изменилось в нем. Фото: Скрин с видео

Сестра Артемия Рябчука, устроившего стрельбу в воинской части, уверена, что он "не из тех, кто будет жестоко мстить".

Во время службы ее брат очень изменился и общался по-другому, рассказала Юлия Рябчук в интервью с Игорем Мосийчуком.

Девушка рассказала, что во время службы ее брат не жаловался, но что-то изменилось в его поведении.

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"Мы заподозрили что-то не так со временем: у него изменился лексикон. В переписке он начал писать слова, которые раньше не употреблял. Попросил деньги на ремонт телефона. Сейчас мы уже начинаем подозревать, что телефон у него могли отобрать и общаться от его имени с мамой" , – подчеркнула сестра.

Также она уверена, что пойти на убийство он мог "из-за чего-то сверхъестественного".

"Что-то его допекло. Он не из тех, кто жестоко мстит. Мне страшно представить, что там могло произойти, если он решил, что убийство - единственный выход", - сказала Юлия.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний. Указал, что давал предварительные показания под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката.

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05
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